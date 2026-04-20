В Москве пошел снег. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Температура воздуха, по данным Гидрометцентра России, в столице составляет 4,9 градуса.

В настоящее время в Москве и области действует предупреждение о ветре, который может достигать 15 метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности введен до 21 часа понедельника, 20 апреля.

Предстоящей ночью в Московском регионе ожидаются заморозки. Будет облачная с прояснениями погода, на востоке Подмосковья не исключено выпадение снега и мокрого снега. Температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс 2 градусов, по области — минус 3-2 градуса. В Подмосковье на дорогах возможна гололедица.