Работу МЦК продлят в пасхальную ночь

Поезда МЦК будут ходить с восьмиминутным интервалом в пасхальную ночь. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В ночь с 11 на 12 апреля работа МЦК продлится до 02:00 часов.

— Это позволит обеспечить пассажирам комфортный проезд к храмам и обратно после завершения праздничных мероприятий, — написали в Telegram-канале МЖД.

На станции метро «Трубная» московские специалисты ранее разместили 140 тематических элементов украшений, приуроченных к празднованию Пасхи. Увидеть их можно до 13 апреля включительно.

Стало известно, что около пяти миллионов куличей изготовят столичные производители к Пасхе. Горожане смогут приобрести как традиционную выпечку, так и современные авторские десерты.

Творожная пасха — это не только вкусное, но и символическое блюдо, которое занимает важное место на праздничном столе. Она символизирует Гроб Господень и радость Воскресения, а ее форма в виде усеченной пирамиды напоминает о вечной жизни. «Вечерняя Москва» узнала три рецепта творожной пасхи.