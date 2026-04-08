В Москву снова придет зима

В Москве и области в ближайшие дни вновь ожидается снег. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может достичь нескольких сантиметров. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила представитель Гидрометцентр России Марина Макарова, 10 апреля в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега.

«10-го числа небольшие, местами умеренные осадки, мокрый снег, снег, количество осадков – 1,3 миллиметра, местами прирост снега до 5 сантиметров», — уточнила она.

По ее словам, в ночные часы температура может опускаться до минус 2 градусов, однако днем воздух прогреется до плюс 4–6, из-за чего выпавший снег будет быстро таять.

О предстоящем похолодании также предупреждала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что после аномально теплого начала апреля температурный фон возвращается к более привычным значениям.

По ее словам, 9 апреля в Москве ожидаются плотная облачность, осадки в виде снега с дождем и порывистый ветер. Среднесуточная температура будет держаться на уровне около 2 градусов тепла.

