Метромост дал совет москвичам

На Смоленском метромосту в Москве появилась шуточная надпись, описывающая погоду в столичном регионе. На это обратил внимание Telegram-канал «Московские новости».

© Мослента

На установленном на конструкции светодиодном табло написано «На всякий случай подготовил на апрель и пуховик и футболку».

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что в Москве и столичном регионе на следующей неделе начнется похолодание, возможны осадки в виде снега.

«Может быть и дождь, и мокрый снег, и снег. Но они небольшие по интенсивности», -- сказала специалист.

Она уточнила, что пока прогнозируется небольшое количество осадков, а среднесуточная температура будет положительная, так что снежный покров не сохранится.