Москвичам рассказали о погоде 1 апреля

День смеха, 1 апреля, будет тёплым и с переменной облачностью в Москве, рассказала журналистам ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее данным, в первый день апреля в столичном регионе возможны кратковременные дожди.

«[Вместе с тем], в день смеха солнце улыбнется москвичам — в Москве будет до 19 градусов, а ночью около шести градусов тепла», — пояснила Макарова.

Синоптики Гидрометцентра уточнили, что кратковременные дожди пройдут 1 апреля на юге и на западе Центрального федерального округа под влиянием атмосферных фронтов средиземноморского циклона. На остальной территории преимущественно без осадков.

В МЧС Москвы предупредили, что в период с 01 по 05 апреля в столице ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов выше климатической нормы.

В ведомстве призвали горожан и гостей столицы использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды, избегать перегрева на солнце.