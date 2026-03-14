В Москву вернутся морозы

Ночные заморозки до минус четырех градусов ожидаются в столичном регионе во второй половине следующей недели, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, понижение температуры связано с безоблачным небом, из-за которого тепло уходит в атмосферу.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заметил, в свою очередь, что жителям Москвы и Подмосковья не следует расслабляться с приходом календарной весны — в марте температура еще будет опускаться до 5 градусов мороза.

Синоптик уточнил, что морозы вернутся в столицу уже в ближайшие дни. Более того, заморозки будут возможны даже в апреле и мае.

«Обязательно будут заморозки в марте. И не заморозки, а даже морозы. Еще в марте температура до -5ºС в Москве будет понижаться. Март — это еще не весна по климату», — отметил Леус.

Вместе с тем, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на ближайшей неделе в Москве не ожидается сильного похолодания.

Воздух в Москве прогрелся до 14,1°C

По его данным, погода в столичном регионе будет оставаться примерно одинаковой до второй декады месяца.