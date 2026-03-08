Москвичей предупредили о погоде на 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в Москве ожидается кратковременный снег и гололедица.

Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическая ситуация в столице будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. Смещаясь с северо-востока, он временами будет закрывать небо плотными облаками и вызовет кратковременный снег. На дорогах и тротуарах гололедица», — указал синоптик.

Столбики термометров в Москве покажут от плюс одного до 3 градусов Цельсия, а в Подмосковье — от нуля до плюс четырех. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня повысится до 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, 6 марта, в столичном регионе местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. В ночные часы температура составит минус четыре-шесть градусов, а в дневные — от плюс одного до трех градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей и других жителей Центральной России о возвращении холодов после 8 марта. По его словам, весны в марте окончательно быть не может.