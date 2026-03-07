Москвичам пообещали тепло

Начало следующей недели в столичном регионе ознаменуется прохладой, но она наступит ненадолго. Об этом «Вечерней Москве» Александр Шувалов.

© Lenta.ru

В течение недели атмосферное давление в регионе будет высоким. В среднем оно будет превышать норму на 10 миллиметров ртутного столба. В понедельник, 9 марта, будет довольно прохладно. Температура воздуха в регионе в дневные часы на западе области ожидается на уровне плюс 3-5 градусов Цельсия, на востоке — минус 3-5 градусов.

Во вторник, 10 марта, начнет теплеть. Ожидается переменная облачность, температура ночью будет слабоотрицательной: от 0 до минус 3 градусов. Днем ожидается около плюс 5 градусов. Такая погода продержится со вторника и до пятницы, 13 марта.

Небольшие осадки возможны только в понедельник, 9 марта.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во вторник, 10 марта, ожидается первая проба так называемой метеорологической весны.