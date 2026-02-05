Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов предупредил, что текущий объем экспозиции апартаментов от девелоперов в столице России практически полностью будет исчерпан уже в ближайшие месяцы. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».

Ранее Конституционный суд РФ разрешил временную регистрацию в апартаментах гостиничного типа. Эксперт отметил, что на первичном рынке Москвы девелоперы продают 4,3 тысячи апартаментов, в том числе 3,3 тысячи в строящихся корпусах. Он обратил внимание, что за год показатель снизился на 35,5 процента. Спикер напомнил, что в городе с 2024 года действует запрет на проектирование новых апарт-комплексов.

«Не исключено, что власти теперь его отменят. Текущий объем экспозиции апартаментов от девелоперов, вероятно, практически полностью будет исчерпан уже в ближайшие месяцы», — подчеркнул собеседник издания.

Также он указал, что в 2025 году клиенты по договорам долевого участия приобрели в столице 4,7 тысячи апартаментов. По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на восемь процентов.

«Таким образом, на каждый реализуемый девелоперами апартамент сегодня приходится даже более высокий спрос, чем годом ранее. Потребительская активность еще больше укрепится на фоне нового решения Конституционного суда. Возможно, правительство Москвы теперь приостановят действие моратория на строительство апартаментов», — спрогнозировал Сырцов.

Он добавил, что в противном случае потенциальные покупатели переориентируются на вторичный рынок.

Ранее сообщалось, что в 2026 году основной объем нового жилья в столице вновь сосредоточится в Новой Москве. Абсолютным лидером по вводу новостроек станет район Коммунарка.