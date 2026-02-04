Аномальные морозы в Москве объяснили

Нетипичные для февральской Москвы морозы принес сибирский антициклон. Такую причину в беседе с агентством РИА Новости назвал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Текущая погодная обстановка в Москве обусловлена влиянием сибирского максимума — области высокого давления, которая сопровождается континентальным холодным воздухом. Холодные воздушные массы, как пояснил климатолог, пришли в столичный регион из Сибири и Казахстана.

В понедельник, 2 февраля, Москва еще находилась в тылу циклона, который начал смещаться на север. Но во вторник мегаполис уже оказался в зоне слабовыраженного барического поля. Под его действием погода становится ясной и тихой, поэтому снегопадов в ближайшие дни эксперт не прогнозирует.

Однако к концу недели погода в столице может резко измениться. С потеплением, которое должно наступить в пятницу, возобновятся и снегопады. В субботу, 7 февраля, снег в мегаполисе будет идти почти целый день.