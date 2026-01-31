Москвичи ринулись жениться

2025 год вошел в число самых популярных за последние 10 лет для создания семьи. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Было заключено более 92 тысяч браков, рассказала она. При этом рекордное количество браков за 10 лет было зарегистрировано в 2022 году — свыше ста тысяч новых семей. Второе место по этому показателю за последнюю декаду занял 2015-й, когда оформили более 99 тысяч браков. Сейчас на третью позицию вышел 2025 год, сместив 2017-й (около 90 тысяч браков).

В прошлом году чаще всего в брак вступали мужчины в возрасте 26 лет и женщины 25 лет. Самой популярной датой стало 25 июля — в этот день в столице было создано 1144 семьи. Спросом также пользовалось 25 мая, когда поженились 1113 пар. Третьим по популярности стало 8 августа, когда было зарегистрировано 1022 брака.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость свадьбы на 50–70 гостей в столице в 2026 году стартует от 2,75 миллиона рублей.