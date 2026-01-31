$75.7390.47

Москвичи ринулись жениться

Мослента

2025 год вошел в число самых популярных за последние 10 лет для создания семьи. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

© Global Look Press

Было заключено более 92 тысяч браков, рассказала она. При этом рекордное количество браков за 10 лет было зарегистрировано в 2022 году — свыше ста тысяч новых семей. Второе место по этому показателю за последнюю декаду занял 2015-й, когда оформили более 99 тысяч браков. Сейчас на третью позицию вышел 2025 год, сместив 2017-й (около 90 тысяч браков).

В прошлом году чаще всего в брак вступали мужчины в возрасте 26 лет и женщины 25 лет. Самой популярной датой стало 25 июля — в этот день в столице было создано 1144 семьи. Спросом также пользовалось 25 мая, когда поженились 1113 пар. Третьим по популярности стало 8 августа, когда было зарегистрировано 1022 брака.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость свадьбы на 50–70 гостей в столице в 2026 году стартует от 2,75 миллиона рублей.