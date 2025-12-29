Москву могут отключить от интернета

В случае попыток атак на Москву в новогодний период возможно временное ограничение услуг связи. Об этом в комментарии для издания «Абзац» сообщили в Госдуме.

Отключение интернета может происходить в любой день, не имеет значения, новогодняя ночь или нет, отметил источник. При этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов добавил, что подобные меры, если они будут приняты, не приведут к замедлению работы социальных сетей и видеоплатформ.

Городская сеть бесплатного Wi-Fi готова обеспечить стабильный интернет в новогодние праздники, сообщило ранее Агентство городских новостей «Москва». Несмотря на традиционно высокий спрос, в местах массового скопления людей, где подключение к городской сети наиболее активно, возможно временное увеличение скорости. Также отмечалось, что операторы связи также провели плановую работу по подготовке инфраструктуры к повышенной нагрузке в праздничный период.

Операторы связи возвращают безлимитный интернет

16 декабря жители Санкт-Петербурга пожаловались на сбои в работе интернета. Согласно графику, жалобы на связь начались утром, достигнув пика к 8:30 мск. Большинство из них связаны с работой интернета в целом, мобильного интернета и недоступностью сайтов. За последний час поступило 480 сообщений о перебоях, а всего за сутки — почти 3,6 тысячи.