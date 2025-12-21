В Москве ожидается сильный мороз

Волна холода обрушится на Москву на предстоящей неделе. Пик придется на ночь среды, когда морозы окрепнут до -15 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик напомнил о народной мудрости: 21 декабря, в день зимнего солнцестояния «солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз». В этом декабре, по словам Леуса, данная поговорка «как никогда в тему».

«Уже завтра к вечеру в Москве уверенный "минус", в ночь на вторник -11...-13°, да и днём немногим теплее, около -10°», — написал Леус в телеграм-канале.

Оценена вероятность снежного и морозного Нового года в Москве

Он спрогнозировал, что пик холодной волны придётся на ночь среды. В столице будут морозы до -13...-15°. Днём в среду «небольшой снег и соответствующие климату -5...-7°.

В конце рабочей недели вновь наступит оттепель.

Ранее стал известен предварительный прогноз погоды в Москве на Новый год и первые часы 2026 года.