Снег покинул Москву

Снежный покров продолжает исчезать с территории столичного региона, сообщил в Михаил Леус.

В Москве снежный покров отсутствует. В Подмосковье снег высотой 1 сантиметр отмечен только в Дмитрове, Коломне и Черустях. Снежный покров высотой 2 сантиметра наблюдается в Кашире.

При этом норма высоты снежного покрова в столице для 18 декабря составляет 15 сантиметров, напомнил синоптик.

В Москве снег смыло дождем в среду, 17 декабря. Синоптики предупредили, что теплый период в столице закончится к 25 декабря, когда столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов. В этот период погода начнет соответствовать нормам декабря.