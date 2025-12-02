В Москву вернулись заморозки

В столичный регион после почти недельного перерыва вернулись заморозки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на вторник, 2 декабря, температура в Москве вновь достигла нулевой отметки. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный показатель составил ровно 0,0 градуса. На метеостанции на Балчуге специалисты зафиксировали температуру плюс 0,2 градуса. В Бутово столбики термометров опустились до 0,9 градуса ниже нуля, аналогичные замеры продемонстрировали метеостанции в Новой Москве. В столице погода традиционно мягче, чем в регионе: в самой холодной точке Подмосковья температура упала до минус 1 градуса. При этом в Коломне и Воскресенске минимальный показатель остался положительным — всего плюс 0,1 градуса.

На фоне понижения температуры в Москве образовался туман, видимость ухудшилась до 500 метров. В нескольких районах отмечается гололедица, в частности на замерзающую морось жаловались в Домодедово. Следующей ночью, на 3 декабря, заморозки возобновятся. По прогнозам Леуса, температура вновь опустится до нуля, а по области будет варьироваться от минус 2 градусов до плюс 1 градуса.

В течение среды, как ожидает синоптик, погода будет такой же туманной. Существенных осадков не предвидится, а столбики термометров будут держаться в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса ночью, днем от нуля до плюс 2.