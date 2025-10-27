Два беспилотника попытались атаковать Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Утром 27 октября Собянин сообщил, что подразделения ПВО за ночь уничтожили 30 БПЛА. Мэр отметил, что на месте падения обломков работали экстренные службы.

До этого в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 193 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Наибольшее количество дронов — 47 — перехватили в Брянской области. В Калужской области отразили атаку 42 беспилотников, в столичном регионе — 40. При этом 34 из этих летательных аппаратов направлялись в сторону Москвы.