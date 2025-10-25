В Москве станет больше катков. Этой зимой главная площадь «Лужников» превратится в огромный каток площадью более 16 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэра столицы.

© Мослента

На главной площади олимпийского комплекса «Лужники» сделали фонтан, который зимой будет превращаться в каток. Он займет не только центральную часть, но и боковые аллеи комплекса. Его общая площадь составит больше 16 тысяч квадратных метров. Атмосферы добавит уникальная архитектурно-художественная подсветка, отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В музее-заповеднике «Коломенское» между тем заработает один из самых длинных линейных катков протяженностью 1,7 километра. Его зальют вдоль набережной Москвы-реки, над ним создадут инсталляцию звездного неба.

Готовят к открытию и уже известные ледовые площадки. На главном катке страны — на ВДНХ — можно будет прокатиться вдоль главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», а также принять участие в насыщенной мероприятиями программе. Встать на коньки любители спорта смогут и на территории Северного речного вокзала.

Ранее сообщалось, что снега в российской столице в конце октября ждать не стоит. Заключительные дни месяца будут дождливыми. В данных широтах устойчивый снежный покров, как правило, формируется в конце ноября — начале декабря.