Москвичам пообещали всплеск тепла

В конце октября в Москву придет новый всплеск тепла. Такую погоду пообещал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

Туман и серость в городе продержатся до понедельника, 20 октября. В понедельник и вторник начинает заполняться циклон, и в период с 21 по 24 октября стоит ждать хорошей солнечной погоды. По ночам столбики термометров в Москве покажут около нуля градусов, а днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов.

В последующие дни начнется заметное повышение температуры, отметил синоптик.

«С 25 по 27 октября ожидается новый всплеск тепла. В столичном регионе температура может составлять плюс 8-12 градусов, ночные температуры без заморозков», — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что постоянный снежный покров в Москве может установиться 28-30 ноября.