Московская земля подорожала

Земельные участки в Новой Москве и Подмосковье за год подорожали в среднем на 4,5 процента, до 7,4 миллиона рублей. Такие данные приводят аналитики федерального портала «Мир квартир», пишет РИА Новости.

По словам специалистов, цены на этот вид недвижимости с сентября 2024 года выросли практически везде. Сильнее всего участки подорожали на Каширском (в среднем на 21,3 процента за год), Симферопольском (плюс 15 процентов), Волоколамском (плюс 14,4 процента), Горьковском (плюс 14,4 процента) и Новорязанском (плюс 13,8 процента) шоссе.

Подешевела земля только на Боровском (минус 5,7 процента), Ильинском (минус 2 процента) и Осташковском (минус 1,2 процента) шоссе.

При этом предложение земельных участков в Новой Москве и Подмосковье за этот период выросло. Однако спрос упал на 10 процентов по сравнению с привычными показателями. «Мы связываем это с тем, что люди хранили средства на депозитах под высокий банковский процент и не стремились вкладываться в землю. Однако цены все равно продолжают ползучий рост — в основном из-за инфляции», — пояснил гендиректор портала Павел Луценко.

В начале сентября в России вступило в силу постановление правительства, которое позволит изымать неиспользуемые земельные участки. С этого момента на участках, выделенных под строительство, здания должны появиться в течение пяти лет, а под индивидуальное жилое строительство (ИЖС) — в течение семи лет.