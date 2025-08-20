Ливень обрушился на Москву. Непогода может сохраниться в столице до 10:00 21 августа.

По данным центра погоды "Фобос", за 12 часов может выпасть до 15 литров дождевой воды на квадратный метр. Кроме того, скорость ветра может достигнуть 14 метров в секунду.

Из-за ливня в столице действует желтый уровень погодной опасности. Он объявлен до утра 21 августа. Аналогичное предупреждение синоптики распространили на Московскую область.

В условиях непогоды МЧС рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не оставлять транспорт около деревьев. Пешеходов попросили быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями.

В ЦОДД посоветовали использовать для поездок по городу общественный транспорт. Если передвижения на автомобиле не избежать, рекомендуется отложить поездку на более позднее время.

При этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что дождливая погода прогнозируется в столице и в выходные дни. Ливень пройдет в субботу, 23 августа, а в воскресенье, 24-го числа, он будет носить локальный характер.