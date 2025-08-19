Москвичам рассказали о погоде в сентябре

Бабье лето в первой половине сентября вряд ли придет в Москву. О погоде в начале первого осеннего месяца рассказал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает 360.ru.

«Нужно рассчитывать на продолжение той тенденции, которая сформировалась в августе: это температура ниже нормы, но не намного, без резких похолоданий или всплесков тепла в первые пять дней сентября», — отметил метеоролог.

Однако точный прогноз делать пока рано, подчеркнул Шувалов. Вероятность того, что это предсказание погоды сбудется, оценивают в 70-80 процентов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в конце августа в Москве будет по-осеннему холодно. Во второй половине предпоследней недели лета температура воздуха понизится до сентябрьских значений, уточнил специалист.