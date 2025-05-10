Москвичей предупредили об аномальной погоде

Выходные и следующая неделя в столичном регионе будут холодными и ненастными. Одеваться стоит теплее. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец рассказал, что в воскресенье под утро будет 0…+3, в Подмосковье возможны слабые заморозки до -1, днем +6…+9.

«В понедельник усилится ненастное влияние циклона — москвичей ждет пасмурное небо и аномальный холод: ночью -1…+4, в дневные часы лишь +4…+9, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы», — написал Тишковец в телеграм-канале.

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Также пройдут ливни, местами с мокрым снегом. В последующие сутки локальные скоротечные дожди сохранятся. Ночью прогнозируется +1…+6, в середине дня +8…+13 с повышением к концу недели до +10…15.

«Одевайтесь теплее. Возращение температурного фона в норму прогнозируется лишь в последней декаде мая», — посоветовал синоптик горожанам и гостям столицы.

Он добавил, что погода будет некомфортной и в некоторых других регионах страны. Сильные ливни пройдут на выходных в Нижегородской, Костромской области, Чувашии, на Кубани, в низовьях Дона и в Старополье. Местами прогремят грозы, а в предгорьях Кавказа возможен град.