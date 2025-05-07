Москвичей предупредили об учащении торнадо

На фоне изменения климата сильные ветры и торнадо в Москве летом будут случаться чаще.

Об этом предупредил жителей столицы эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин, его слова передает АГН «Москва».

«Торнадо и ранее фиксировались в Московской области, потому что волны жары могут проникать достаточно далеко. Скорее всего, для Москвы и области это не будет характерным явлением, но сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду у нас однозначно будет больше, и нам нужно к этому адаптироваться», — заявил специалист.

Кокорин отметил, что смерчи и торнадо в целом стали более частыми явлениями в России. А на фоне глобального потепления чаще встречаться они станут не только в Москве, но и в других регионах.

Ранее климатолог Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал, что летом на столицу обрушатся ураганы и грозы.