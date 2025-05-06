Соловьи вернулись в Москву

В столицу вернулись соловьи. Птиц зафиксировали в природном заказнике «Воробьевы горы».

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Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

— В первые две недели брачного периода соловей поет практически сутки напролет с небольшим перерывом в середине дня. Затем интенсивность постепенно снижается. Когда появляются птенцы, самцы почти перестают петь. В июле заливистые трели прекращаются полностью, — написали в Telegram-канале ведомства.

Весной у животных начинается брачный сезон. Это вызывает необычное поведение, особенно у птиц. Например, кряквы могут гнездиться в клумбах и на детских площадках, а огари — на чердаках домов. При этом в столице обитает около 30 видов водоплавающих птиц.

С наступлением тепла просыпаются и летучие мыши. Иногда, сбиваясь с маршрута, они могут залететь в квартиры и жилые дома. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, что делать, если летучая мышь оказалась у вас дома. Так, в первую очередь, необходимо обезопасить детей.