Москвичей предупредили о гололедице

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал москвичам о погоде в конце апреля. В беседе с RTVI он предупредил, что последние дни второго месяца весны будут холодными, ожидаются заморозки.

По его словам, предстоящие выходные — 26-27 апреля — в столичном регионе будут на 5-7 градусов ниже климатической нормы. Днем в воскресенье ожидается 6-8 градусов тепла, не исключены кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также относительно морозной будет ночь на понедельник, 28 апреля, — от 0 до минус 2 градусов. В это время возможна гололедица, добавил Леус.

29-30 апреля, продолжил он, погода будет преимущественно облачная — с небольшими дождями и дневной температурой плюс 11-13 градусов, ночных заморозков не ожидается.

В Москве 1 мая прогнозируются дожди и около 10 градусов тепла

Ранее Леус сообщил, что в пасхальное воскресенье, 20 апреля, Москва побила 30-летний температурный рекорд.