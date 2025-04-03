В Москве проснулись клещи

Клещи проснулись в зеленых зонах Москвы с приходом тепла, горожанам следует подбирать на прогулки правильную одежду и использовать репелленты.

Об этом ТАСС сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

"В этом году климатическая весна пришла раньше срока, природа в городе сейчас активно пробуждается. С приходом тепла проснулись и клещи. Однако о массовом выходе этих паукообразных на зеленые территории говорить еще рано, но москвичам не стоит забывать о мерах личной безопасности", - сказал Кунафин.

Он уточнил, что выходя на природу, нужно одеваться в светлую однотонную одежду, длинные брюки заправлять в ботинки или носки на плотной резинке. После возвращения с прогулок необходимо внимательно осмотреть себя, близких, а также питомцев. Эксперт напомнил, что клещи не прыгают на человека с веток деревьев, а могут подолгу выжидать свою "жертву" в густой траве.