В Москве стартовала Неделя моды

13 марта в Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала IV Московская неделя моды. В первый же день показы и лекции посетили самые известные дизайнеры и, конечно, первые модники страны. На показе бренда Vereja на подиум вышли не только профессиональные модели, но и медийные персоны.

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Дизайнеры Игорь Андреев и Маша Комарова представили новую капсулу. В первую очередь бренд знаменит неординарными вязаными образами. Очевидно, что в этот раз дизайнеры вдохновлялись темами весны и обновления, наполнив образы моделей цветочными орнаментами, оттенками зеленого цвета и древесными мотивами.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вышла на подиум в объемном платье салатового оттенка с кринолином нестандартной формы. Еще одной медийной участницей показа стала ведущая программы "Модный приговор" стилист Лилия Рах. Зрители с восторгом отреагировали на выход звездных гостей, встретив их шквалом оваций.

Напомним, чтобы Московская неделя моды проходит с 13 по 18 марта в ЦВЗ "Манеж". Заявки на участие подали более тысячи дизайнеров со всех уголков России, а также из Китая, ЮАР, Индонезии и других стран.

Помимо ожидаемых показов, в эти дни пройдет обширная лекционная программа с экспертами индустрии. А в шоуруме можно успеть приобрести последние новинки от модных дизайнеров.