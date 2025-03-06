На Москву надвигается ураган

Специалисты предупреждают пешеходов и водителей без необходимости не выходить из дома, особенно в темное время суток, когда значительно снижена видимость.

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Синоптики просят автомобилистов выбирать место парковки. В такую погоду наилучшим вариантом станут закрытые подземные парковки. Если такой возможности нет, то автомобиль точно не стоит оставлять у мусорных контейнеров, рекламных щитов, остановок, строительных конструкций и под деревьями.

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что коммунальные службы города уже приведены в повышенную готовность. Электросетевым организациям дано распоряжение подготовить источники аварийного питания.

Сейчас в Москве и Подмосковье местами идут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура этой ночью будет в пределах от 0 до плюс 3 градусов. Днём 6 марта воздух в столичном регионе прогреется до плюс 7 градусов, ожидается небольшой дождь.