Москвичей предупредили о погоде в начале недели

В понедельник, 3 февраля, в Москве ожидаются легкий снег и гололедица. О погоде в начале недели жителям столицы рассказали специалисты Гидрометцентра, данные опубликованы на сайте.

Днем температура воздуха в городе задержится в районе от минус 1 до плюс 1 градуса. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов. По области ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса днем и до минус 7 градусов — ночью.

Прогнозы также предполагают южный и юго-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 748-749 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что 31 января в Москве был побит очередной тепловой рекорд. Температура на базовой метеостанции ВДНХ впервые в этот период достигла отметки в плюс 5,5 градуса.