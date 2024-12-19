Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг оценивается в 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется по городу в снегопад медленно, на дорогах местами гололедица.

По данным на 16:49, движение особенно затруднено на центральных улицах и набережных, вылетных магистралях и большей части МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах.

При этом несколько улиц перекрыты в районе Гостиного Двора в центре Москвы, где в четверг состоялись совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, в столице меняется температура воздуха, менее чем за семь часов она возросла с -20 до -9 градусов, а завтра, 20 декабря, ожидается 2 градуса тепла.