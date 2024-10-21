Ветка для Рублевки: что известно о «черной» линии московской подземки

Новая ветка столичного метрополитена, Рублево-Архангельская линия, будет запущена в ближайшие годы. Уже начались работы по строительству тоннеля до станции «Серебряный Бор», где сейчас трудится мощная 10-метровая тоннелепроходческая машина «Лилия». Что известно о новой линии московской подземки, читайте в материале «ФедералПресс».

Далеко за МКАД

Столичное метро продолжает свое стремительное развитие. Пока в других крупных городах России открытие даже одной станции подземки становится грандиозным событием, в столице зачастую открывают целые ветки – и это никого не удивляет.

«Станция «Бульвар Генерала Карбышева», откуда сегодня начинается работа, будет очень востребованной – на момент пуска мы ожидаем здесь более 24 тысяч пассажиров», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая ветка подземки пройдет от делового центра «Москва-Сити» до станции «Ильинская» за МКАД, в Рублево-Архангельское, с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Это позволит значительно улучшить транспортное обслуживание северо-западных районов столицы и сократить время в пути для множества москвичей. Направленная на северо-запад, она будет дублировать достаточно перегруженную Арбатско-Покровскую линию, а в перспективе – уйдет далеко за МКАД.

Из столицы – в область

На данный момент активно строятся следующие станции:

«Бульвар Генерала Карбышева»

«Серебряный Бор»

«Строгино»

«Липовая Роща»

«Звенигородская»

«Народное Ополчение»

Затем планируется открыть еще четыре станции. Ветка будет продлена до подмосковного Красногорска – административной столицы соседнего региона, Московской области.

«Важная и достаточно непростая стройка. Будет реализовываться в несколько этапов», – подчеркнул Сергей Собянин.

Также в состав Рублево-Архангельской ветки будут включены две уже существующие станции – «Деловой центр» и «Шелепиха». Пока они закрыты до запуска движения по новой ветке. Впрочем, планы могут быть и скорректированы, указывают в мэрии.

«Мы продолжаем масштабное расширение сети столичного метро», – отметил московский градоначальник.

Как попасть в Бирюлево

Рублево-Архангельская ветка станет семнадцатой линией московской подземки. Она уже получила цвет своего обозначения на картах и указателях – им станет графитовый. Впрочем, находить новый цвет для новых линий московского метро становится все сложнее.

Рублево-Архангельскую ветку планируют в будущем объединить с запланированной Бирюлевской линией, которую уже многие годы ждут жители столичных районов – Западного и Восточного Бирюлева, Царицына, Печатников. Запуск Бирюлевской линии намечен на 2028 год, и какое-то время ветки будут работать отдельно, а лишь затем объединятся в единый транспортный контур. Вероятно, в столичной мэрии решили в некотором роде повторить успех московских центральных диаметров – еще одного амбициозного проекта властей, уже доказавшего свою эффективность. С запуском объединенной ветки из одного края Москвы в другой будет добраться еще проще.

Крепкие и надежные тоннели

Специалисты уделяют особое внимание соблюдению техники безопасности при работе в водонасыщенных грунтах. Тоннелепроходческие механизированные комплексы «Натали» и «Виктория» прокладывают тоннели к станции «Бульвар Генерала Карбышева», где уже началась сборка щита «Лилия» для дальнейшей проходки.

Тоннель метро

Метростроевцы применяют проверенные методы, включая использование композитных материалов и технологии замораживания сложных участков грунта. Это позволяет обеспечить надежность и безопасность строительства, а также минимизировать воздействие на окружающую среду. Важные аспекты, на которые обращают внимание специалисты, включают:

Соблюдение техники безопасности: работа в водонасыщенных грунтах требует особого подхода и тщательного контроля.

Использование современных технологий: применение композитных материалов и инъекций химических реагентов для укрепления грунта.

Экологическая безопасность: минимизация воздействия на окружающую среду в процессе строительства.

С открытием Рублево-Архангельской линии метро, которая протянется на 18,5 км, ожидается значительное улучшение транспортного обслуживания северо-западных районов Москвы. Более 435 тысяч человек получат новые станции в пешей доступности, что позволит сократить время поездок в центр города на 30–50 минут.

Проект, который был запланирован еще в 2012 году, теперь активно реализуется, и его завершение ожидается в 2029 году. Это не только улучшит транспортную доступность, но и создаст новые рабочие места и жилые площади, что, в свою очередь, даст импульс для дальнейшего развития столицы.