Нашествие божьих коровок заметили в Москве

Многие жители столицы обратили внимание на необычайно большое количество божьих коровок в городе. На окнах и москитных сетках насекомые порой появляются группами по несколько десятков. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает Telegram-канал «Это Москва».

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Предполагается, что причиной необычной активности божьих коровок является наступление холодов. Насекомые инстинктивно осознают острую необходимость в теплом укрытии. В дикой природе жучки обычно предпочитают селиться в гнилой древесине, дуплах и других укромных местах.

В связи с тем, что город не изобилует подобными укрытиями, божьи коровки могут предпринимать попытки спрятаться в щелях между рамами и отапливаемых квартирах, говорится в материале.

Жители Московской области сталкиваются с проблемой, вызванной оленьими кровососками — мухами-паразитами, питающимися исключительно кровью. Этих насекомых очень сложно уничтожить. Очевидцы сообщают, что даже специальные спреи не помогают избавиться от нашествия полчищ этих кровососущих созданий.