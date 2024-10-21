Улицу затопило у здания МГИМО в Москве

В Москве на улице Лобачевского у главного корпуса Московского государственного института международных отношений (МГИМО) затопило улицу по причине коммунальной аварии. На месте работают сотрудники Мосводоканала. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает источник на месте происшествия.

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— Все залито, потоки воды хлынули со стороны стройки, — заявил очевидец на месте корреспонденту «Осторожно, Москва».

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты пытаются устранить последствия коммунальной аварии.

Ранее в понедельник, 21 октября, один человек погиб при пожаре в Москве. В районе Чертаново северное на Балаклавском проспекте произошло возгорани в многокомнатной квартире. В результате погиб один человек.