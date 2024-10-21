19 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об особенностях Адресной инвестиционной программы.

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Всего в рамках Адресной инвестпрограммы с 2025 по 2027 год в Москве планируется построить и ввести в эксплуатацию около 940 городских объектов, в том числе школ, детсадов, поликлиник, больниц, станций метро, новых дорог, домов по программе реновации.

Так, за три года в столице появятся 12 станций метрополитена и два депо, которые будут обслуживать современные составы. Больше станет школ и детских садов — их число вырастет еще на 200.

— В 2025–2027 годах планируется ввести в эксплуатацию 259 километров дорог, 45 искусственных сооружений и 48 пешеходных переходов, — сообщили в столичной мэрии.

Кроме того, город планирует построить 7,3 миллиона квадратных метров жилья, в том числе семь миллионов квадратных метров по программе реновации.

В следующем году будет завершено строительство национального космического центра.

Продолжат возведение объектов промышленной зоны «Руднево» и других площадок особой экономической зоны «Технополис Москва», развитие территории бывшей промзоны «Южный порт», а также реализацию проектов комплексного развития территорий нежилой застройки.

Из знаковых объектов, которые появятся в ближайшие годы, Сергей Собянин назвал также Дворец спорта «Лужники»,

многопрофильный корпус детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова, корпус Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и другие.