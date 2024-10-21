Собянин дал старт проходке тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля на участке от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до станции «Серебряный Бор» Рублево-Архангельской линии метро, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Продолжаем активно строить новую ветку метро Москвы – Рублево-Архангельскую. Сейчас приступаем к активной работе на третьем участке этой ветки – запускаем 10-метровый щит от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора». Сама станция (станция «Бульвар Генерала Карбышева» – прим. Агентства «Москва») очень востребованная. На момент пуска здесь будет объем пассажиропотока больше 24 тыс. Кроме того, в этом районе реализуется большая программа реновации, что, конечно, еще более актуальным сделает ввод этих станций», – сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, на участке работает тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Лилия» диаметром 10 м. ТПМК предстоит пройти 850 м, на что ему потребуется примерно пять месяцев при скорости 5–6 м в сутки.

Новая Рублево-Архангельская ветка длиной 22,6 км с 10 станциями пройдет от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД – с пересадками на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. В перспективе ветку планируется продлить еще на 5 км, открыв станции «Красногорск» и «Изумрудные холмы».

Для обслуживания поездов этой линии планируется построить электродепо «Ильинское».

Станция «Бульвар Генерала Карбышева» находится параллельно ул. Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева. Строительная готовность объекта составляет 26%. Станция «Серебряный Бор» расположена вдоль ул. Паршина вблизи пересечения с ул. Живописная.

В июле 2024 года правительство Москвы утвердило проект планировки третьего пускового комплекса Рублево-Архангельской линии метро от станции «Липовая Роща» до станции «Ильинская» протяженностью 6 км с двумя новыми станциями: «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». В настоящее время ведутся работы по разработке проектной документации, обустройству строительной площадки станции «Рублево-Архангельское» и устройству пионерной траншеи ограждающих конструкций.

Открытие новой линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание около миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы, подчеркивается в материалах.

Там также отмечается, что с 2011 года власти столицы завершили строительство и реконструкцию 249,1 км линий, 119 станций, четырех дополнительных вестибюлей, 12 электродепо метро и МЦК.