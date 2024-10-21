Российский винодельческий форум пройдет в Москве с 7 по 8 ноября

В период с 7 по 8 ноября 2024 года в гостинице «Рэдиссон Коллекшен, Москва» пройдет третий Российский винодельческий форум. Об этом в понедельник, 21 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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Дегустации и мастер-классы пройдут по адресу Кутузовский проспект, 2/1, строение 1.

Главными организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация виноградарей и виноделов России совместно с АО «Россельхозбанк» и НИЦ «Курчатовский институт». На форуме будет работать Салон вин, где представлены как крупнейшие винодельческие предприятия страны, так и уникальные авторские проекты. Зрители смогут посетить дегустации продукции, лекции от ведущих представителей индустрии, мастер-классы. Кроме того, в завершающий день мероприятия будет проходить концертная программа.

Второй уик-энд состоялся в кинопарке «Москино» 12 и 13 октября. Место съемок стало еще одной площадкой для проведения фестиваля «Золотая осень», который превратил выходные в настоящий гастрономический праздник для посетителей. Гости смогли попробовать и купить продукцию фермеров со всей России. Среди них были различные сорта меда, сыра, мясные и рыбные деликатесы.