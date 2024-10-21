Собянин: с начала года завершена реставрация более 90 памятников архитектуры

С начала 2024 года в Москве завершена реставрация более 90 памятников архитектуры, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что всего в столице более 8 тысяч объектов культурного наследия, в работе у специалистов ежегодно – около 500 памятников архитектуры.

В этом году, например, реставрационные работы закончились в одном из старейших зданий Арбата, где расположена мемориальная квартира великого русского поэта Александра Пушкина. Также недавно в Хлебном переулке были отреставрированы фасады дома композитора Алексея Верстовского. Кроме того, реставрация фасадов завершается в здании Саввинского подворья, где специалисты также приводят в порядок декор парадных подъездов, возвращая им исторический облик.

Помимо этого, Собянин рассказал о начале реставрации водоемной башни на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Отмечается, что она проходит в рамках льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год". В Гороховском переулке же сейчас ведутся реставрационные работы в доме Демидова XVIII–XIX веков, специалисты работают над фасадами, кровлей, а также над главным украшением здания – шестиколонным портиком.

По словам мэра, город также планирует привести в порядок главный дом городской усадьбы Х. Г. Смирнова – А. Д. Лопатиной XIX века на улице Бурденко, который после завершения всех работ приспособят под административные цели.

Ранее Собянин заявил о завершении реставрации монумента Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Специалисты очистили его от грязи, коррозии и промыли с использованием специальных средств для обработки титановых пластин.

Работы проводились не только снаружи, но и внутри памятника, в пространстве диаметром один метр. По итогу реставрации на стилобат был установлен отреставрированный макет спускаемого аппарата космического корабля "Восток".