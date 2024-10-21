Москвичи могут получить баллы программы "Миллион призов" в сервисе "Мой ID"

Акция в рамках городской программы лояльности "Миллион призов" началась в сервисе "Мой ID", пишет портал мэра и правительства Москвы.

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Три тысячи баллов могут получить новые пользователи сервиса. Акция продлится до 20 декабря 2024 года. Для участия необходимо быть москвичом старше 14 лет с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru. Затем нужно скачать приложение, впервые авторизоваться при помощи записи на столичном портале и активировать любой документ – паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, ИНН, полис ОМС, карта москвича и так далее.

Пользователю, который авторизовался в приложении до начала акции, баллы не начислят. Полученные баллы "Миллиона призов" можно использовать для пополнения карты "Тройка", для благотворительности, оплаты счетов за парковку или для обмена на сувениры и скидки.

Между тем жители Москвы могут обменять полученные баллы по программе "Миллион призов" на билеты в театр и концертный зал. Всего за 3 года горожане обменяли баллы более чем на 30 тысяч билетов. Сейчас партнерами программы являются 39 театров и два концертных зала.