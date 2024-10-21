Остекление пяти надземных переходов обновили на МКАД

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по замене остекления пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД. До конца года планируется провести аналогичные мероприятия еще на пяти таких сооружениях, общая площадь работ составит порядка 11 тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил руководитель ведомства и заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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— Полностью меняем старое покрытие на новое, выполненное из поликарбоната, это достаточно легкий материал, который обладает высокой прочностью, — рассказал заммэра.

По его словам, на объектах дополнительно провели пескоструйную очистку бетонных и гранитных поверхностей переходов, оштукатурили и покрасили стены.

На время выполнения остекления движение автотранспорта на МКАД не перекрывалось, вводились поэтапные частичные ограничения, передает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты Комплекса городского хозяйства также установили в городе более 5,5 тысячи новых опор освещения с энергоэффективными светильниками.