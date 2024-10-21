Город определил на аукционах инвесторов 25 проектов КРТ за 4 года

За 4 года, прошедших с начала действия программы комплексного развития территорий (КРТ), состоялось 25 аукционов, по итогам которых город определил инвесторов для реализации проектов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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"Программа комплексного развития территорий реализуется в Москве с 2020 года. За все время состоялось 25 аукционов, по итогам которых были привлечены инвесторы для реорганизации участков общей площадью 444 гектара. Это компании из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Чеченской Республики", – рассказал он.

В рамках программы на площадках бывших промзон, которые используются неэффективно или вовсе не застроены, планируется построить более 10 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Размер инвестиций, направленных на реализацию проектов, составит около 2,7 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет равен 250 миллиардам рублей. После окончания строительства в городе появится свыше 121,5 тысячи рабочих мест

Участки, на которых должно начаться строительство, находятся в 24 районах Западного, Северного, Северо-Восточного, Северо-Западного, Центрального, Южного, Юго-Восточного, Юго-Западного, Зеленоградского, а также Троицкого и Новомосковского административных округов.

При этом наибольший интерес на торгах инвесторы проявляли к незастроенному участку, который расположен у станции транспортного узла "Минская". В аукционе на право его редевелопмента участвовало рекордное количество компаний. Так, за него боролись 16 конкурентов, а стоимость участка в ходе аукциона выросла более чем в 3,5 раза, составив в итоге 26,67 миллиарда рублей.

"Привлеченные по итогам аукционов инвесторы возведут многофункциональные жилые и деловые кварталы. На участках построят 4,8 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 774 тысячи квадратных метров для целей программы реновации и иных нужд столицы. Кроме того, в обновленных городских пространствах появится свыше 5,2 миллиона квадратных метров производств, общественных и социальных объектов", – отметил в свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в числе значимых для города учреждений планируется построить детские сады, в которых смогут заниматься около 3 тысяч воспитанников, а также школы более чем для 6,5 тысячи учеников. В городе также появятся медицинские центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и гостиницы. Кроме того, все эти участки должны благоустроить и озеленить.

Между тем число торгов на право реорганизации участков по КРТ в Москве выросло в 5 раз с 2022 года, а также в 1,3 с 2023-го. Так, если в 2022 и 2023 годах в одном аукционе в среднем принимали участие две компании, то в 2024-м – уже пять.