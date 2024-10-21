В Люблине построят еще один МКД по реновации

Новый жилой комплекс будет возведен по индивидуальному проекту и включает подземный паркинг на 143 машиноместа. Ожидается, что в здании будет 524 квартиры с готовой улучшенной отделкой, общей площадью 29,3 тысячи квадратных метров. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения, включая центр информирования по вопросам переселения и объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Фасад новостройки облицуют клинкерной плиткой и фасадными панелями из натуральных материалов. Цветовая гамма экстерьера, включая терракотовый, белый и жемчужно-серый оттенки, позволит комплексу гармонично вписаться в существующую застройку района. Для кондиционеров будут установлены металлические корзины, а входные группы оформят витражным остеклением.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, включая высадку деревьев и кустарников, укладку газонов, создание цветников, детских и спортивных площадок, а также зон для отдыха.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство в июле 2024 года, после чего застройщик сообщил о начале работ. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, строительство общей площадью почти 55 тысяч квадратных метров будет находиться под контролем инспекторов. Выездные проверки будут проводиться на всех этапах с участием специалистов Центра экспертиз, которые осуществляют контроль качества работ и материалов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на реализацию программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.