Собянин: надо повышать концентрацию населения для роста производительности труда

В своем выступлении на Московском финансовом форуме мэр Москвы Сергей Собянин поднял старую больную тему - производительность труда. По его словам, одна из главных задач, которая сегодня стоит как перед Москвой, так и перед всей страной, - это ощутимое повышение производительности труда. Без этого достичь высокого и долгосрочного экономического роста будет сложно.

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В Москве сейчас полмиллиона открытых вакансий, а по всей стране их четыре миллиона, при этом закрыть их некому и эти цифры в ближайшее время будут расти. "Дефицит кадров прямо влияет на экономику, рост ВВП, благополучие людей и развитие страны, - подчеркнул Собянин. - И в первую очередь решение этого вопроса лежит в плоскости производительности труда. В предыдущие годы она росла у нас на 1,6 процента в год, при этом мы хотим добиться экономического роста на 3,5-4 процента в год. Арифметика не бьется, нужно повышать производительность".

Собянин привел в пример страны, где производительность труда выше, чем в России - например, Италия.

"Там что, люди очень много работают? Нет, у них в обед сиеста, поспали, пивка попили, в пятницу короткий рабочий день, в выходные все отдыхают, - сказал мэр. - Но производительность труда выше. Такая же ситуация в Германии. И дело не в роботизации фабрик. В этих странах выше концентрация населения, а значит, один официант там в среднем обслуживает десять человек, пока у нас обслуживает два. У нас в среднем по стране водитель автобуса перевезет 10 человек, а у них 30".

Поэтому концентрацию населения нужно повышать, стимулируя формирование крупных агломераций, уверен глава Москвы. Экономические успехи города во многом объясняются тем, что в столичном регионе живет 21 миллион человек. Поэтому бюджетные инвестиции здесь с лихвой окупаются - на один вложенный в развитие бюджетный рубль приходится несколько частных.

В европейских странах производительность труда больше, так как концентрация населения выше: водитель автобуса перевозит 30 человек, а у нас - 10.

Мэр также рассказал, что в Москву сегодня стремятся крупные промышленные предприятия, в том числе из регионов, где они традиционно располагались.

"У нас очередь стоит из таких предприятий. Если раньше строили завод, а к нему приезжали люди, то сегодня заводы приезжают к людям, потому что им нужны работники. При этом производительность труда в малом городе в восемь раз ниже, чем в Москве", - отметил Собянин.

Несмотря на все вызовы, темпы роста российской экономики увеличиваются. При этом за рубежом Россию недооценивают, убежден Антон Силуанов. По привычке относят к списку стран с развивающейся экономикой, в то время как сам этот список морально устарел и не отражает сложившихся реалий.

"Сейчас говорят "развивающиеся страны", "страны семерки", "развитые". Вообще-то Россия - страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами. Мне кажется, надо пересмотреть все эти "развивающиеся", "развитые", - сказал он.

Взять хотя бы то, что Россия поднялась с шестого на четвертое место по объему ВВП (по паритету покупательной способности) и вошла в клуб стран с высоким уровнем дохода. Это дорогого стоит, подчеркнул Антон Силуанов.

"У нас средний темп роста экономики за шесть лет выше в полтора раза, чем за предыдущую шестилетку, несмотря на все изменения и вызовы, с которыми мы столкнулись", - добавил министр.

Благодаря этому все приоритеты бюджета на следующие три года - выполнение обязательств перед людьми, обеспечение победы в СВО, финансирование создания собственных технологических компетенций - обеспечены финансированием, обратил внимание участников форума глава министерства финансов.

С состоянием экономики связаны и военные успехи, и жизнь каждого человека в отдельности. Кроме состояния у нее есть цели, задачи и основные направления развития, сформулированные в нацпроектах с многомиллиардным финансированием из бюджета. "Мы снаряды подносим - финансы из бюджета достаем и наполняем эти задачи ресурсами",- заявил Силуанов.

Крепкие финансы - это третий главный союзник страны, наряду с ее армией и флотом, переформулировал министр крылатую фразу, приписываемую Александру III.