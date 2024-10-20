Стали известны сроки наступления климатической зимы в Москве

Погода в Центральной России надолго застрянет между осенью и зимой. Переходный этап, предзимье будет длиться до первых чисел декабря, хотя норма наступления климатической зимы — начало и середина ноября. Об этом рассказал синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что за последние десятилетия осень увеличилась примерно на 20 суток, «подъедая» зиму и существенно ее сокращая. В этом году предзимье в ноябре также будет «довольно вялотекущим и затяжным».

«В Москве климатическая зима должна наступать 13 ноября, но в этом году смена сезонов произойдет гораздо позже, что укладывается в тенденцию глобального изменения климата», — написал Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, в 2024 году отрицательная среднесуточная температура и формирование устойчивого снежного покрова будут наблюдаться только в начале декабря.

Тишковец добавил, что в предстоящий понедельник ночная температура составит 0…+5°, в дневные часы до +9…+14°.

Заметное ухудшение погоды с проливными дождями и резким похолоданием произойдет в последние дни октября.