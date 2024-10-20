Более 2 тыс электробусов и около 5 тыс автобусов подготовлены к работе зимой в Москве

Специалисты инспектируют наземный транспорт в парках Мосгортранса накануне зимы. К настоящему моменту сезонный техосмотр прошли около 5 тысяч автобусов и свыше 2 тысяч электробусов, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

"Ежегодно с наступлением холодов весь наземный городской транспорт проходит подготовку к работе зимой. На всех 25 площадках Мосгортранса специалисты провели необходимые мероприятия. Мы обеспечиваем комфортные и безопасные поездки в любых погодных условиях по поручению Сергея Собянина", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Так, в салонах автобусов и электробусов было проведено тестирование систем отопления и климат-контроля. Вместе с тем специалисты уплотнили двери, окна и люки.

Кроме того, в рамках подготовки к зиме проводятся теоретические и практические занятия с водителями. Также транспорт переводится на зимнее расписание, что позволяет сократить для пассажиров время его ожидания на остановках. Вместе с тем для надежной работы автобусов и электробусов при снегопаде ведется подготовка снегоуборочной техники и противогололедных материалов.

Также специалисты начали готовить к зиме фонтанный комплекс на Манежной площади в Москве. Планировалось отмыть все поверхности и бронзовые фигуры персонажей русских сказок. Работы должны были быть выполнены за 3 дня при помощи бригады ручной уборки и поливомоечной техники.