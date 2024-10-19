Синоптики рассказали москвичам, когда ждать снег

Снег с дождем ожидается местами в Москве в пятницу, 25 октября, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В первый день новой недели антициклон будет неторопливо смещаться на юго-запад, и, ограждая регион от нашествия дождевых туч, выведет температуру к самым высоким отметкам недели — после полудня воздух прогреется до +10…+15°, заметил синоптик.

По его данным, во вторник, 22 октября, облаков станет больше, температура слегка понизится, до +9…+14°, что на 4-5° выше климатической нормы.

В середине недели синоптическая ситуация начнёт меняться, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. В связи с этим ожидается явное понижение температуры до +6…+11°, возможны осадки, отметил Леус.

«А в пятницу среди капель дождя местами закружат и снежинки, и температура понизится до климатической нормы этих дней октября – +3…+8°», - отметил метеоролог.

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Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что ближе к пятнице, 25 октября, дневная температура в столичном регионе понизится примерно до +9°.

Синоптик уточнил, что в середине недели и в самом конце рабочей недели возможны осадки.