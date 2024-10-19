В парке имени Юрия Лужкова открылась фотовыставка COSMOTRACK

Фотовыставка основана на оригинальных работах цифровых художников из творческих мастерских бренда NESNOVA™ и приглашает гостей парка погрузиться в удивительный мир, который люди еще не открыли.

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Как рассказала пресс-служба медиагруппы «АртМосковия», выставка посвящена всем тем, кто уже исследовал космос, и тем, кому еще предстоит открыть его тайны.

Символично и то, что выставка открылась в день 90-летия со дня рождения популярного советского, российского писателя Кира Булычева (1934–2003), как оммаж литературному творчеству мэтра отечественной научной фантастики. «Девочка, с которой ничего не случится», «Великий Гусляр» и другие знакомы многим любителям фантастики не только в России, но и за её пределами. А фильмы «Москва – Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Через тернии к звёздам», «Гостья из будущего», «Лиловый шар» и мультфильм «Тайна Третьей планеты» любимы как нашими соотечественниками, так и зрителями за пределами нашей страны.

Примечательно, что один из стендов выставки COSMOTRACK посвящён фильму «Через тернии к звёздам». Авторы стенда представили своё видение сцен из популярного научно-фантастического фильма 1980-х годов.

Кстати, мало кто знает, но культовый режиссёр Голливуда Ридли Скотт, известный по франшизе «Чужие», дважды во время съемок фильма «Через тернии к звёздам» посещал «Мосфильм» для консультаций по созданию антуража на съемочной площадке и проведению съёмок, а Кир Булычев удостоился Государственной премии СССР за сценарии фильма и мультфильма «Тайна Третьей планеты».

Культурно-образовательная программа Международного фестиваля научной фантастики COSMOTRACK включает в себя серию мероприятий на различных площадках столицы и регионов, которые соберут ученых, инженеров, космонавтов, писателей, художников, музыкантов, кинематографистов и других людей, работающих в космической отрасли, а также здесь встречаются творческие люди, которые отражают Вселенную в своих работах.

Учитывая ограниченное время работы выставки в парке Лужкова, организаторы приняли решение опубликовать слайды выставочных стендов на официальных ресурсах программы COSMOTRACK после 25 октября 2024 года.