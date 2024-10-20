Москвичам рассказали о погоде 20 октября

Жителей столичного региона ожидает теплая и солнечная погода в воскресенье, 20 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Сегодня столичный регион будет ощущать влияние восточной периферии обширного антициклона, — рассказал специалист.

По его словам, ожидается переменная облачность. Общие показатели температуры превысят норму на 2–3 градуса.

В течение дня температура воздуха составит 10–12 градусов, в области столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов. Ветер ожидается северо-западный с порывами до 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба, следует из сообщения в Telegram-канале.

В Москве с субботы и до конца следующей недели установится стабильная малооблачная погода без осадков. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температура в этот период будет выше привычных значений на 3–4 градуса.

В Центральной России следующий снегопад ожидается не раньше начала ноября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.