Более 60 домов с необычными фасадами восстановят в столице

Работы уже завершили в историческом здании на улице Маршала Тимошенко и в многоквартирном доме на улице Гиляровского.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют 62 дома с рустованными фасадами. Термин «руст» происходит от латинского rusticus («деревенский»), еще с античных времен так обозначали облицовку грубо отесанным камнем. Такой декоративный элемент свойственен неоклассической архитектуре столицы.

О том, в каких зданиях с рустованными фасадами уже провели работы, — в нашем материале.

Классический белый руст и пилястры

В этом году завершен ремонт в доме 6 на улице Маршала Тимошенко. Четырехэтажное жилое здание возвели в 1956 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Первый этаж дома рустован, а балконы и цветочницы поддерживают фигурные кронштейны.

Для ремонта дома разработали индивидуальный проект и подобрали современные материалы. Особое внимание уделили восстановлению фасада. Стены промыли и расчистили, восстановили кирпичную кладку, обработали поверхность специальными составами, нанесли краску. Кронштейны, пилястры, декоративные элементы и рустованную часть первого этажа покрасили в белый цвет. Стены второго — четвертого этажей окрасили в рыже-коричневый цвет.

В здании также привели в порядок цоколь, балконы и подъезды, заменили отливы и водосточные трубы, обустроили новую отмостку.

Желто-белый руст и карниз

Еще одно здание с рустом, в котором провели капитальный ремонт, находится по адресу: улица Гиляровского, дом 56. Шестиэтажный жилой дом построили в 1917 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассики с использованием элементов традиционного классицизма. Три нижних этажа рустованы и отделены от верхней части из окрашенного кирпича широким карнизом.

Специалисты отремонтировали балконы и подъезды, обновили цоколь, проложили новую электросеть, заменили стояки водоотведения и водосточные трубы. Работы провели и по восстановлению фасада. Стены очистили от старой краски, восстановили кирпичную кладку и обработали поверхность антигрибковыми составами. В порядок привели архитектурные элементы: руст, карнизы и рустованные перемычки.

На втором этапе работ фасад оштукатурили и покрасили в желто-бежевый цвет.

Руст цвета «арахисовый крем» и кронштейны

Здания с рустом на фасадах восстанавливали и в предыдущие годы. В их числе дом 15 на Большой Набережной улице. Семиэтажное здание построили в 1956 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Четыре нижних этажа рустованы и отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом.

Специалисты привели в порядок подвал, заменили магистрали центрального отопления, восстановили поврежденные плиты балконов и кронштейны. В подъездах поставили новые двери. При ремонте крыши заменили кровельное покрытие, обрешетку и износившиеся стропила. Деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, температурно-влажностный режим выровняли с помощью современных теплоизоляционных покрытий.

Большую работу специалисты провели и по восстановлению фасада. Стены расчистили, заделали трещины и восстановили поврежденную кирпичную кладку. При помощи цементно-известкового раствора в порядок привели архитектурные элементы. Нижние рустованные этажи покрасили в оттенок «арахисовый крем», а верхние — в бежевый.