Движение на участках Нагатинской набережной ограничат с 21 октября почти на год

Движение на Нагатинской набережной будет перекрыто с 21 октября до 30 сентября 2025 года. Для машин будут закрыты от одной до трех полос в зависимости от даты, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

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Ограничения также коснутся местного проезда в районе дома 6, корпуса 1 по Нагатинской набережной. Причиной для их введения стали работы по строительству инженерных сетей.

Кроме того, с 14 октября до 11 ноября недоступно движение по одной полосе на участке Проектируемого проезда № 1033. В этот период там проводятся ремонтные работы, которые затрагивают одну из полос в сторону Большой Филевской улицы в районе проспекта Багратиона.

По той же причине с 14 октября до 1 сентября 2025 года на участках боковых проездов Третьего транспортного кольца для движения закрыты еще две полосы.