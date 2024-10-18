Москвичам пообещали погодную аномалию на следующей неделе

На следующей неделе в Москве снова потеплеет до +13, сообщила в беседе с NEWS.ru главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. В ночные часы в понедельник — от 0 до 5 градусов тепла, во вторник и среду — до +6 градусов.

© News.ru

Днем столбики термометров поднимутся до 11–13 градусов тепла. Осадков при этом не ожидается, хотя атмосферное давление будет падать из-за смещения антициклона. Во второй половине недели на небе будет больше облаков, — сказала Макарова.

Метеоролог добавила, что местами возможны небольшие дожди. Ночные температуры прогнозируются в диапазоне от 0 до +5 градусов, днем — 6–11 градусов тепла. Это примерно на три градуса выше климатической нормы.

Москвичам рассказали о погоде в выходные

По словам синоптика, в Санкт-Петербурге установится примерно такая же погода. В понедельник, 21 октября, ночью будет около +5 градусов, и в районе +11 градусов — днем. В последующие сутки в дневные часы до +12.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве и Подмосковье на следующей неделе ожидается «пушкинская осень» — солнечная и теплая. По его словам, атмосферное давление будет повышено, это обеспечит стабильную погоду без осадков. Ветер ожидается слабый и изменчивый.